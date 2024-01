Courtrai obtient le prêt de Ryotaro Tsunoda, un nouveau défenseur japonais

Depuis sa découverte du football professionnel en 2021, Tsunoda a disputé 52 matches (1 but) pour son club japonais dont 36 en première division et 8 en Ligue des Champions asiatique. Il a remporté le titre en 2022, obtenant ensuite une sélection en équipe nationale qu'il n'a pu honorer pour cause de blessure.

Ryotaro Tsunoda est le deuxième défenseur central japonais à signer à Courtrai en prêt. Le 10 janvier dernier, les Kerels avaient annoncé l'arrivée d'Haruya Fujii de Nagoya Grampus. L'attaquant irlandais des Bohemians Jonathan Afolabi et l'offensif malaisien Luqman Hakim de Njardvik en Islande ont également rejoint le club cet hiver.