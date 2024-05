Courtrai s'impose également au retour face à Lommel et reste en D1A

Chez les Kerels, Freyr Alexandersson a écarté Dion De Neve au profit de Mounaim El Idrissy. Côté limbourgeois, Steve Bould a récupéré Oware et l'a aligné au détriment d'Alex Granell. Un millier de supporters lommelois se sont rendus à Courtrai où les visités ont pris un départ en trombe. Mais Diego Rosa leur a donné le sourire en prolongeant d'un tir à ras de terre un centre d'Arthur Sales (3e, 0-1). Plus mordant, le KVK n'a pas fait paniquer la défense limbourgeoise, qui a contré Felipe Avenatti (7e) et a dévié en corner une tentative de Nayel Mehssatou (18e). Alors que les Flandriens se faisaient plus pressants, une frappe d''Avenatti a heurté le poteau (24e).

Au retour des vestiaires, Jari De Busser, blessé à la cheville, a cédé sa place dans la cage de Lommel à Nikola Ivezic (46e). Le jeune gardien, 19 ans, a directement été alerté par Kings Kangwa (50e) et Avenatti (53e) avant que l'arbitre Bert Put n'arrête la rencontre à cause du mauvais temps (60e). Après cette interruption de douze minutes, Courtrai a patiné avant de faire souffrir Lommel et a été poussé aux prolongations parce qu'Avenatti a été bluffé par Izevic (90e+4) et qu'il a expédié le ballon sur la transversale (90e+6).