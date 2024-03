Déchirure des ischio-jambiers pour le Courtraisien Ryotaro Tsunoda

Des examens complémentaires ont révélé la blessure musculaire. "Notre équipe médicale met tout en œuvre pour que la rééducation se passe le mieux possible et que Ryotaro puisse revenir sur le terrain le plus rapidement possible", a ajouté le communiqué sans d'autres précisions sur la durée de son indisponibilité.

Tsunoda a dû quitter la pelouse du Lotto Partk à la 73e minute, quelque 6 minutes avant qu'Isaak Davies n'inscrive l'unique but de la rencontre.