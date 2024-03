Deux matchs de suspension proposés à Rik De Mil et Wouter Vrancken après Westerlo-Genk

Le Parquet de l'Union belge de football (URBSFA) a proposé lundi ses sanctions aux acteurs du match Westerlo-Genk (1-1) de la 30e journée de championnat, qu'il a qualifié de "simulacre d'équité". Les deux entraîneurs, Rik De Mil (Westerlo) et Wouter Vrancken (Genk), recevraient deux matchs de suspension effectifs assortis d'un sursis d'un match. Nicolas Madsen (Westerlo) et Joris Kayembe (Genk) se sont également vus proposer deux matchs de suspension effectifs.

Les deux clubs s'étaient rencontrés le 17 mars dernier à l'occasion de la dernière journée de la phase classique. Alors que le score était de 1-1 et satisfaisait les deux équipes, les joueurs de Westerlo dirigés par Rik De Mil ont choisi de ne prendre aucun risque et de laisser la défense de Genk faire la passe à dix dans les cinq dernières minutes du temps additionnel. Le résultat a validé la qualification de Genk pour les playoffs 1, et permis à Westerlo d'éviter les playdowns.

Le Parquet de l'Union belge a proposé la même sanction aux deux clubs, aux deux entraîneurs, ainsi qu'aux joueurs. Westerlo comme Genk ont reçu une proposition de 10.000 euros d'amende.