Deuxième audition dans le procès de Michel Maus, la décision rendue "dès que possible"

Le comité disciplinaire du football professionnel a procédé mardi à une deuxième audience dans le cadre du procès contre Tribe Association, la société de courtage du professeur Michel Maus et de Karl Dhont. Le parquet fédéral accuse Tribe de conflit d'intérêts et d'établissement de fausses factures lors du transfert d'un joueur à l'Antwerp.

La décision du comité disciplinaire devait être rendue en juillet, mais il avait été finalement décidé de reporter l'audience pour laisser les différentes parties compléter le dossier et donner à la défense la possibilité de répondre aux différentes charges. Le comité disciplinaire rend normalement ses décisions dans un délai d'une journée, mais, au vu de l'ampleur de l'affaire, ce délai a été allongé et la décision sera finalement rendue "dès que possible".

L'affaire concerne le transfert de Yassine Ben Hamed, 20 ans, de Lille vers l'Antwerp, en décembre 2021. Selon le parquet fédéral, Tribe Association aurait servi à la fois les intérêts du club anversois et du joueur lors des négociations, ce qui est illégal. Un rapport de recrutement aurait également été commandé à VV Consulting - une autre société de courtage appartenant au Russe Vadim Vasilyev, l'ancien vice-président de l'AS Monaco - pour un montant de 95.000 euros, mais ce rapport n'a pas été délivré et n'existait probablement pas. VV Consulting n'était en outre pas inscrit auprès du Clearing Departement de l'Union Belge, qui régule les intermédiaires dans les transferts, et ne l'est toujours pas.