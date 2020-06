Didier Lamkel Zé relégué dans le noyau espoir de l'Antwerp

L'entente entre l'Antwerp et son joueur Didier Lamkel Zé ne semble plus très bonne. Le joueur enchaîne les frasques ces derniers mois et doit aujourd'hui composer avec un nouvel entraîneur, en la présence d'Ivan Leko. Ce dernier n'a visiblement pas l'intention de se laisser faire.

En effet, selon le Laatste Nieuws, le Croate a annoncé aujourd'hui à Lamkel Zé qu'il était relégué dans le noyau espoir. La raison ? Son problème d'implants capillaires, qui avait privé le joueur d'une reprise des entraînements. L'attaquant s'est présenté ce matin mais n'est resté qu'une dizaine de minutes avant de quitter le Bosuil.

Lamkel Zé n'a jamais caché son intention de trouver un club à l'étranger. L'Antwerp, visiblement, n'y est plus vraiment opposé.