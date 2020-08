Une BOMBE à Anderlecht: Vincent Kompany arrête sa carrière et devient le coach du Sporting

Vincent Kompany remplacera un Franky Vercauteren qui n'appréciait pas sa gestion. Le défenseur central met un terme à sa carrière pour devenir T1 de son Sporting.

C'est un séisme qui frappe Anderlecht: Vincent Kompany va redevenir l'entraîneur principal du Sporting. L'ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière de joueur avec effet immédiat pour devenir le T1 de son club de coeur, où il a investi cet été. Il remplacera Franky Vercauteren, qui cherchait à quitter le navire. Le club annonce qu'il a signé pour 4 ans.

La raison est simple: le coach ne supportait pas que Vincent Kompany soit perçu comme le coach principal du Sporting. Ce qui était le cas ces derniers temps, au vu du nombre d'interventions tactiques de sa part, notamment en pré-saison.

Des divergences importantes existaient entre les deux hommes. Cela concerne des cas particuliers, comme celui d'Adrien Trébel, mais aussi le système de jeu et la tactique appliquée. Visiblement frustré, Vercauteren opterait donc pour un départ afin d'éviter tout conflit futur.

Une riche carrière

Vincent Kompany met donc un terme au chapitre de sa carrière de joueur entamée il y a dix-sept ans. Formé à Anderlecht, il y avait débuté en équipe première en 2003 à l'âge de 17 ans. Le Bruxellois n'a pas tardé à devenir une star au Sporting, qu'il quittait pour Hambourg en 2006, après deux titres de champion et le Soulier d'Or 2004.

Kompany a quitté Hambourg en 2008, après les Jeux Olympiques de Pékin et a signé pour Manchester City, sur le point de devenir une des grosses écuries de la Premier League. Avec les Cityzens, Kompany, élu meilleur joueur de Premier League en 2012, a été quatre fois champion d'Angleterre, a remporté deux FA Cup et quatre Coupes de la Ligue anglaise et le Community Shield à deux reprises.

Devenu une icône à Manchester City, Vincent Kompany quitte les Cityzens en mai 2019 et revient à Anderlecht à la surprise générale. Le Diable Rouge revient avec une étiquette de joueur-manager, le Gallois Simon Davies étant nommé officiellement T1 des Mauves.

Simon Davies, ancien coach des U21 de City, avait cédé son poste à Frankie Vercauteren en octobre 2019. Vercauteren est également une des icônes du Parc Astrid, où il a joué de 1975 à 1987, remportant quatre titres de champion et trois Coupes d'Europe avec le RSCA. Le "Petit prince du Parc Astrid" avait déjà entraîné Anderlecht de 2005 à 2007, remportant le titre en 2006 et 2007.

"Je veux me consacrer au rôle de coach"



Vincent Kompany explique cette décision. “Je veux me consacrer pleinement à mon rôle de coach et, pour ça, j’ai besoin de 100% de mon temps. C'est pourquoi j’arrête de jouer au football. Notre ambition reste la même. Notre vision et notre faim demeurent les mêmes. Je veux rester ici au moins 4 saisons et prouver que le RSCA peut développer un jeu moderne, avec des résultats. Je tiens à remercier Franky pour toute son aide ces derniers temps.”

“Comme tout le monde le sait, c'était notre plan depuis le début. Le moment arrive peut-être un peu plus tôt que prévu, mais le fait que Vincent s'engage dans le RSC Anderlecht en tant qu'entraîneur pendant 4 saisons est une excellente nouvelle pour le club, les supporters et nos joueurs”, déclare Karel Van Eetvelt, CEO du RSC Anderlecht, avec enthousiasme.

Peter Verbeke, directeur sportif, veut poursuivre sur cette voie. “Je tiens à remercier Franky pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe. Travailler avec lui et Vincent a été un plaisir absolu. La vision reste la même : développer un football moderne et techniquement solide. Nous continuerons de nous focaliser sur cette façon de jouer, des jeunes à l'équipe première.”

Ce dimanche 23 août, Vincent fera ses débuts en tant qu'entraîneur principal des Mauve et Blanc lors du match à domicile contre Mouscron.