Encore un Norvégien à Genk

(Belga) Mats Möller Daehli, 24 ans, a signé à Genk un contrat jusqu'en juin 2023, a annoncé samedi le club limbourgeois qui avait communiqué la veille l'arrivée d'un autre joueur norvégien, Kristian Thorstvedt.

Mats Möller Daehli, 24 ans, vient du club de D2 allemande de Sankt-Pauli et rejoindra ses nouveaux coéquipiers samedi encore, en stage à Benidorm, Espagne. "Rapide, fort avec le ballon et très bon dribbleur", souligne le communiqué de Genk, Mats Möller Daehli a été formé à Manchester United où il a été élu jeune joueur de l'année à l'issue de la saison 2011-2012. Son compatriote, Ole Gunnar Solsjaer l'avait emmené avec lui à Molde en 2013 lorsqu'il avait 18 ans puis à Carfiff City en Premier League (2014-2015). International norvégien à 23 reprises (1 but), il avait ensuite rejoint Freiburg en Allemagne (2017-2018) mais ce milieu de terrain fut freiné par des blessures, détaille encore le communiqué des champions de Belgique, revenant à son niveau à Sankt-Pauli où il fut d'abord prêté (2017-2018) puis engagé (2018-2019). (Belga)