Encore un partage pour le Standard, accroché 1-1 par Saint-Trond

Le Standard et Saint-Trond se sont quittés sur un partage 1-1, samedi, lors de la 6e journée des Europe Playoffs du championnat de Belgique de football. Ryoya Ogawa (12e) a donné l'avantage à Saint-Trond, Jonathan Panzo (62e) a permis au Standard d'aligner un cinquième partage de suite dans ces Europe Playoffs, durant lesquels ils n'ont cependant pas encore gagné.

Saint-Trond trouvait l'ouverture sur sa première occasion. Adriano Bertaccini se jouait de deux défenseurs et lançait Ryoya Ogawa. Le Japonais trompait Matthieu Epolo en deux temps (13e).

La seconde période débutait avec deux grosses occasions pour le Standard. En excellente position, Isaac Price trouvait Suzuki sur sa route (48e). Dans la foulée, Yeboah, isolé au second poteau, tirait sur le montant (49e). Saint-Trond n'était pas en reste, et Bertaccini ne parvenait pas à cadrer après un tir de Joselpho Barnes mal négocié par Epolo (49e). L'attaquant des Canaris manquait à nouveau le cadre quelques minutes plus tard (52e).

Le Standard égalisait grâce à une tête de Panzo sur un corner de Hayao Kawabe (63e). En fin de match, Suzuki détournait une tête de Wilfried Kanga, l'arbitre Jan Boterberg accordait un penalty pour une main de Wolke Janssens avant de se raviser, sur indication du VAR, pour une poussée de Kanga (90e+3). Le score en restait là.

Saint-Trond occupe la troisième position de ce mini-championnat avec 28 points. Le Standard, qui a perdu lors de la première journée avant de partager les cinq rencontres suivantes, est cinquième avec 22 unités.