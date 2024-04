Eupen et Courtrai partagent les points et restent au coude à coude au classement

Eupen et Courtrai se sont quittés sur un match nul 1-1 dimanche, lors de la première journée des Relegation Playoffs de la Jupiler Pro League au stade du Kehrweg. Après un match serré, les deux équipes restent à égalité de points (25), une longueur devant le RWDM et cinq derrière Charleroi.

Felipe Avenatti, de la tête, a ensuite manqué de peu la balle de break pour les Kerels (75e). Reagan Charles-Cook a finalement ramené les deux équipes à égalité. Sur la gauche, le milieu a fixé la défense et a placé une frappe imparable dans la lucarne opposée de Lucas Pirard (80e, 1-1).

Après une première période dans laquelle les deux équipes ont très peu tenté offensivement, Courtrai a ouvert la marque au retour des vestiaires. Sur une sortie aérienne, Abdul Nurudeen a remis le ballon dans les pieds courtraisiens et Kings Kangwa a vite décalé Isaak Davies, qui a marqué d'un plat du pied en finesse (51e, 0-1).

Eupen est deuxième des playdowns et Courtrai est troisième et relégable. Le deuxième joue un barrage contre le vainqueur des playoffs de Challenger Pro League. Lors de la prochaine journée, Courtrai recevra Charleroi et Eupen se déplacera au RWDM.