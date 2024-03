Eupen s'impose contre Saint-Trond et met fin à une série de six défaites de rang

Eupen a mis fin à une série de six défaites de rang après sa victoire 1-0 contre Saint-Trond pour le dernier match de la 29e journée de Jupiler Pro League dimanche. Au classement, les Germanophones passent de la 15e à la 14e place avec 24 points et Saint-Trond, qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, reste 9e avec 37 points.