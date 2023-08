Eupen s'impose à Courtrai qui aligne une quatrième défaite en autant de rencontres

Discrets en première période, les Germanophones ont mis davantage le nez à la fenêtre et ont été rapidement récompensés. Après une combinaison avec Isaac Nuhu, Gary Magnée a décoché une frappe qui n'a laissé aucune chance à Tom Vandenberghe (56e, 0-1). Quatre minutes plus tard, Amadou Keita, sur un nouveau service de Nuhu, a mis les Pandas sur du velours (60e, 0-2).

Dans ce duel entre deux équipes revanchardes après leur lourde défaite à l'Antwerp pour Courtrai (6-0) et contre le Club Bruges pour Eupen (0-5), les 'Kerels' ont pris le début de match à leur compte mais ont manqué d'efficacité devant le but à l'image de Felipe Avenatti qui a trouvé le poteau sur sa route (8e). Dylan Mbayo est ensuite passé à deux doigts du but d'ouverture mais sa frappe a été repoussée par la défense eupenoise.

La rencontre s'est emballée et Abdelkahar Kadri, le capitaine du KVK, a redonné de l'espoir à Courtrai après un effort en solitaire (66e, 1-2). Cependant, les joueurs d'Edward Still ont été trop rarement en mesure d'amener le danger devant le but eupenois. Réduits à dix après l'exclusion d'Avenatti (90e+7), Courtrai a bu le calice jusqu'à la lie en concédant un troisième but des pieds de Jérome Deom (90e+11, 1-3) concède une quatrième défaite en autant de rencontres et occupent seuls la lanterne rouge. Eupen remonte à la 8e place avec 7 points.