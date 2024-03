Felice Mazzu, remercié, ne coachera pas le Sporting de Charleroi lors des playdowns

Felice Mazzu n'est plus l'entraîneur du Sporting de Charleroi. Le club de football de Jupiler Pro League a officialisé son renvoi, mercredi en fin de journée. Il a justifié sa décision en ces termes: "L'état actuel du club n'est pas acceptable et des changements significatifs doivent avoir lieu".

Charleroi n'a pas réussi à éviter l'une des quatre dernières places à l'issue de la phase régulière du championnat. Il devra donc disputer les playdowns et lutter ainsi pour son maintien dans l'élite. Le Sporting carolo a terminé 13e avec 29 points et abordera ces six rencontres avec un bel avantage sur Eupen (24), Courtrai (24) et le RWDM (23).

Mazzu, 58 ans, était revenu à Charleroi le 28 novembre 2022 après un premier passage très réussi entre 2013 et 2019.