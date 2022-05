Footballeur Pro de l'Année - Deniz Undav ponctue son incroyable saison avec le trophée de Joueur de l'année

(Belga) Deniz Undav a été désigné Joueur de l'année en Jupiler Pro League, le championnat belge de football, lundi, à l'occasion du gala des Pro League Awards, organisé à l'Event Lounge à Schaerbeek. L'attaquant germano-turc de l'Union Saint-Gilloise a devancé Tarik Tissoudali et son équipier Casper Nielsen.

Undav, 25 ans, a remporté le titre de meilleur buteur du championnat avec ses 26 réalisations qui ont contribué à l'incroyable saison de l'Union Saint-Gilloise, leader au terme de la saison régulière et deuxième au terme des playoffs, seulement devancée par le Club Bruges. Undav a décroché 217 points, devançant Tissoudali (122) et Nielsen (76) au classement. Undav succède au palmarès à Paul Onuachu au palmarès. Les lauréats des Pro League Awards sont élus par les joueurs, entraîneurs et dirigeants de chaque club. Ils ont voté en un seul tour lors du mois dernier. (Belga)