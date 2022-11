Francesco D'Onofrio range ses crampons et rejoint le staff de Seraing

(Belga) Francesco D'Onofrio, 32 ans, a mis un terme à sa carrière de joueur et a intégré le staff sportif du RFC Seraing, a indiqué le club liégeois mercredi.

Le fils de Dominique D'Onofrio avait débuté sa carrière en 2010 au Standard et l'avait poursuivie à Olhanense, au Portugal, en 2012. Le défenseur avait posé une première fois ses valises à Seraing, alors en D2, en 2014. Reparti pour le Portugal, au FC Penafiel, en 2016, il avait joué deux saisons au Lierse de 2018 à 2020, avant de revenir à Seraing, où il avait prolongé d'un an au début de cette saison. Il ne terminera pas la saison comme joueur, intégrant le staff sportif des Métallos, qui se sont séparés de l'entraîneur José Jeunechamps lundi au lendemain de la défaite subie à domicile contre l'Union Saint-Gilloise (1-2). C'est Jean-Sébastien Legros, adjoint de Jeunechamps, qui a repris le rôle de T1. "Je suis très impatient de relever ce défi. Je suis très honoré, heureux et surtout reconnaissant envers le club pour cette magnifique chance. Dès demain, j'enfilerai mon nouveau costume pour aider le club à obtenir ce maintien au sein de l'élite", déclare Francesco D'Onofrio sur le site internet du club. Seraing, 17e et avant-dernier de la D1A, recevra Saint-Trond samedi pour le compte de la 16e journée de championnat. (Belga)