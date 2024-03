Gauthier Ganaye: "Il nous fallait un meneur d'hommes pour une mission commando"

Le RWDM a profité de la trêve internationale pour changer d'entraîneur. Bruno Irles a été limogé samedi et a été remplacé par Yannick Ferrera, qui aura pour mission d'assurer le maintien des Molenbeekois en D1A via les playdowns.

"C'était important pour nous de le faire dans ce timing parce qu'on a encore deux semaines de préparation, avec un petit stage qu'on va organiser", explique Gauthier Ganaye, le CEO du RWDM. "On a une nouvelle compétition qui va s'ouvrir, qui va durer soit six soit huit matchs et à l'issue de laquelle on a bien l'intention de se maintenir en D1A. Ce maintien peut passer par un but à la dernière minute du dernier match et il faut que tout le monde se mette dans cet état d'esprit que ça peut prendre du temps".

Avec Yannick Ferrera, le RWDM a jeté son dévolu sur un entraîneur qui connaît la Jupiler Pro League. "C'était important pour nous d'avoir un coach familier du championnat belge, qui est assez particulier. Il nous fallait un meneur d'hommes pour une mission commando", avance Gauthier Ganaye.