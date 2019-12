Genk ne compte plus sur Dieumerci Ndongala

Le Racing de Genk ne compte plus pour l'instant sur Dieumerci Ndongala, a annoncé le club limbourgeois dans un communiqué dimanche. "La raison est que l'éthique de travail quotidienne de Ndongala et son intensité ne satisfont pour l'instant pas aux exigences et aux normes du KRC Genk", ont expliqué les champions de Belgique.

Arrivé en janvier 2018 du Standard, Dieumerci Ndongala aura joué 77 rencontres pour Genk (11 buts, 12 assists). Il avait participé au titre de champion la saison dernière et jouait encore sur le front de l'attaque cette saison, participant à 17 rencontres dont celle au Cercle de Bruges le week-end dernier (1-2). Il était sur le banc samedi lors de la victoire de Genk face à Waasland-Beveren (4-1).

L'ailier congolais de 28 ans a un contrat à Genk jusqu'en juin 2021.