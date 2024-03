Genk perd son attaquant Yira Sor jusqu'à la fin de la saison

Sor, 23 ans, s'était blessé lors de la victoire 1-0 face au Standard lors de la 29e et avant-dernière journée de la phase classique du championnat. "Les premiers examens n'ont pas été concluants. Sor s'est rendu à Londres avec le médecin du club pour un second avis qui a révélé une déchirure à l'aine. Alors que l'on espérait récupérer Yira pour les playoffs, il est désormais clair que sa saison est terminée. Yira sera opéré aujourd'hui (vendredi, ndlr.) et pourra ensuite débuter sa revalidation", a écrit le club dans son communiqué.

L'attaquant nigérian a inscrit 6 buts en 20 rencontres de championnat cette saison pour les Limbourgeois qui ont décroché leur ticket pour les Champions Playoffs lors de la dernière journée. Genk débutera ses playoffs lundi avec la réception de l'Union Saint-Gilloise à 18h30.