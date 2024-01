Genk rapatrie Eduard Sobol, prêté par Strasbourg, en Belgique

Sobol, 28 ans, avait rejoint Strasbourg en janvier 2023 après trois saisons et demi au Club Bruges. Le latéral gauche a disputé 124 rencontres avec les Brugeois, compilant 4 buts et 14 assists toutes compétitions confondues, et remporté trois titres de champion de Belgique et une Supercoupe de Belgique.

Cette saison, il a rarement eu voix au chapitre avec Strabsourg, disputant seulement 112 minutes réparties en quatre rencontres. "C'est une belle possibilité pour moi de revenir en Belgique. Je m'y sens comme chez moi. Je n'ai pas hésité une seule seconde quand Genk m'a contacté. Je me souviens d'un public très enthousiaste. Le style de jeu me parle énormément et j'ai hâte de me montrer sur le terrain", a confié Sobol, cité dans le communiqué.