Gravement blessé au genou, Thorgan Hazard ne jouera plus avant la saison prochaine

Thorgan Hazard sera écarté des terrains pour une longue période et ne pourra pas rejouer avant la saison prochaine. Le joueur d'Anderlecht s'est blessé au ligament croisé antérieur du genou droit dimanche, au cours de la rencontre de playoffs de Jupiler Pro League face à l'Union Saint-Gilloise. Le RSCA en a fait l'annonce lundi sur son site internet.

"Le scanner passé lundi matin a confirmé une lésion du ligament croisé antérieur. Ceci signifie que la saison de Thorgan est terminée et que notre attaquant sera indisponible pour une longue période. Des examens complémentaires sont prévus dans les prochains jours afin de déterminer la durée exacte de l'indisponibilité", a révélé le communiqué.

À la 35e minute de la rencontre entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, Thorgan Hazard s'est lancé dans un tackle sur Alessio Castro-Montes. Son genou droit s'est bloqué dans le sol, a plié et l'attaquant n'est pas parvenu à se relever rapidement. Il a quitté la pelouse pour recevoir des soins et est revenu en béquilles auprès de ses coéquipiers, après le repos.