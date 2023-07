Hein Vanhaezebrouck a un "sentiment positif" après le rachat du club par Sam Baro

À la question de savoir si La Gantoise va encore agir sur le marché des transferts, Vanhaezebrouck n'a pas tourné autour du pot. "Moins neuf et plus quatre, cela fait moins cinq", a-t-il déclaré au sujet des transferts sortants et entrants du club gantois. "C'est la situation actuelle, nous avons donc encore beaucoup de travail à faire. Mais je ne m'attends pas à ce que nous fassions soudainement des choses stupides et commencions à payer des sommes énormes".