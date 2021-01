Jupiler Pro League - Emmanuel Dennis prêté à Cologne jusqu'au terme de la saison

(Belga) L'attaquant du Club Bruges Emmanuel Dennis terminera la saison à Cologne, où il est prêté sans option d'achat. Les deux clubs l'ont annoncé lundi.

Dennis, 23 ans, était arrivé à Bruges en 2017 en provenance de Zorya Louhansk, un club ukrainien. L'attaquant nigérian totalise 116 rencontres et 29 buts sous le maillot brugeois. Il a remporté le championnat en 2018 et 2020. Cette saison, il a disputé 13 rencontres, 9 en championnat et 4 en Ligue des Champions, pour un but, contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais il a perdu progressivement sa place dans l'équipe, ses dernières minutes remontant au 5 décembre contre Saint-Trond. "Les six derniers mois n'ont pas été faciles pour moi", a reconnu Dennis sur le site de Cologne. "Je veux jouer et marquer des buts, c'est pourquoi je voulais bouger durant le mercato de janvier." Cologne lutte pour le maintien en Bundesliga. Les Boucs occupent la 16e position, synonyme de barrage pour le maintien, avec 15 points, deux de moins qu'Arminia Bielefeld, premier club assuré de rester dans l'élite. "Je connais la situation sportive du FC. Je veux contribuer à nous maintenir en Bundesliga, en jouant et en marquant dans un championnat de haut niveau." (Belga)