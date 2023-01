Jupiler Pro League - Impériale, l'Union Saint-Gilloise dispose sans difficulté de l'Antwerp

(Belga) L'Union Saint-Gilloise a remporté une victoire nette, 2-0, contre l'Antwerp dans l'un des chocs de la 20e journée de Jupiler Pro League. Les hommes de Karel Geraerts ont contrôlé la rencontre de bout en bout et s'isolent en deuxième place, laissant leur adversaire du jour à 6 points.

Boniface a été le premier à s'illustrer, avec un contrôle en pivot à l'entrée de la surface qui a engendré une frappe légèrement dévissée (11e). Balikiwisha a répondu de l'autre côté du terrain, mais la conclusion a traîné, et son tir était trop central (17e). La menace unioniste se précisait, avec une percée de Vanzeir, contré, puis un envoi de Lazare à côté (20e), avant que Butez ne doive s'employer sur une tête puissante de Sykes sur corner (28e). L'Antwerp a failli surprendre son adversaire, mais Janssen n'a pas suffisamment coupé un centre de la tête (31e). L'Union a finalement sanctionné un mauvais dégagement anversois: Teuma a atteint dans la surface Vanzeir qui a repris de manière peu académique au-delà de Butez (1-0, 34e). En deuxième période, Muja a tenté d'égaliser mais il s'était trop fermé l'angle (61e), tandis que Butez a sauvé les meubles avec un double arrêt devant Sykes (66e). Le portier anversois n'a cependant rien su faire lorsque Teuma a transformé un pénalty pour une faute de main de Janssen dans la surface (2-0, 76e). L'Union ne s'est pas décomposée en fin de rencontre et a maintenu son organisation contre une attaque anversoise peu entreprenante qui n'a que trop peu inquiété Anthony Moris. Cette victoire permet aux vice-champions de Belgique de conforter leur deuxième place au classement avec 45 points, soit 6 de plus que l'Antwerp, 3e. Genk est encore à 7 points en tête du classement. (Belga)