Jupiler Pro League: le Standard renversé par La Gantoise

Hein Vanhaezebrouck a dû attendre son troisième match pour signer une première victoire après son retour à La Gantoise. Dimanche soir, les Gantois se sont imposés 2-1 contre le Standard dans le cadre de la 16e journée de D1A. Le Standard, avec un cinquième match sans succès, fait du surplace.



Le match a démarré sur les chapeaux de roues pour le Standard, qui a ouvert le score dès la 2e minute. Un corner de Nicolas Gavory a été dévié par Michael Ngadeu dans ses propres filets (0-1, 2e), pressé par Noë Dussenne. Pour son troisième match de son deuxième passage à La Gantoise, Hein Vanhaezebrouck a vu son équipe réagir sur phase arrêtée. Une combinaison sur corner a permis à Ngadeu de tirer à l'entrée du rectangle. Son envoi, croqué, a profité à Nurio, à l'affut au 2e poteau (1-1, 27e). Le premier acte s'est ponctué sur une occasion pour le Standard, via Tapsoba, et deux pour La Gantoise, chaque fois grâce à Roman Yaremchuk. Les Buffalos ont continué sur leur lancée au retour des vestiaires mais les tentatives de Yaremchuk (47e) et Vadis Odjidja (49e) n'ont pas fait mouche. Du côté du Standard, Philippe Montanier a tenté de donner un nouvel élan offensif à sa phalange en injectant Michel-Ange Balikwisha et Obbi Oularé à la 64e puis Selim Amallah à la 77e. L'international marocain a d'ailleurs tenté sa chance mais sa frappe lointaine est passée juste à côté de la cage de Sinan Bolat, ancien de la maison rouche (83e). Quelques instants plus tard, Niklas Dorsch a récupéré un ballon haut et lancé Yaremchuk, qui a trompé Bodart d'une subtile 'pichenette' (2-1, 85e). Vainqueur à l'Antwerp en début de journée, le Club de Bruges a pris les commandes du championnat avec 33 points. Genk (31), le Beerschot et Louvain (28) complètent le top 4. Après quatre nuls, le Standard fait du surplace. Les Liégeois sont huitièmes avec 25 points. Quant aux Gantois, ils gagnent une place et sont désormais douzièmes avec 19 points. Malines accueillera Waasland-Beveren à 20h45 alors que le duel entre Eupen et Zulte Waregem a été annulé en raison d'un grand nombre d'infections au coronavirus du côté des Pandas.