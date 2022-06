Jupiler Pro League - Première réussie pour Zulte Waregem à Audenarde

(Belga) Pour son premier match de préparation Zulte Waregem s'est imposé 0-5 au SV Audenarde (D2 amateurs), samedi.

Pour cette rencontre au stade Thienpont dont le coup d'envoi a été retardé de trente minutes (17h30) à cause de la chaleur, Mbaye Leye a pu compter sur trois de ses nouvelles recrues (Nicolas Rommens, Oleksandr Drambaiev et Stan Braem). Le coach du Essevee a préservé Bent Sørmo et Alieu Fadera, légèrement blessés, et a fait appel à quelques espoirs. Zinho Gano, retenu en équipe de Guinée-Bissau, rejoindra le groupe plus tard. À la mi-temps, Waregem menait 0-2 grâce à Timothy Derijck (14e, 0-1) et Jelle Vossen (38e, 0-2). Après la pause, Braem (51e, 0-3), Laurens De Bock (78e, 0-4) et Arthur Haerinck (85e, 0-5) ont donné plus d'ampleur au score. (Belga)