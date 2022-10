Jupiler Pro League - Réduit à dix pendant plus d'une heure, Courtrai s'incline face à Westerlo

(Belga) Samedi après-midi, dans le cadre le 14e journée de Jupiler Pro League, Courtrai s'est incliné contre Westerlo, 0-2. Réduits à dix pendant plus d'une heure de jeu après l'exclusion de Gueye (26e), les Kerels n'ont pas trouvé la réplique aux buts de Madsen (48e) et Nene (83e).

Westerlo s'est montré dangereux rapidement, avec une frappe bien enlevée de Foster qui a léché le poteau du but averse (6e). Avenatti a répondu pour Courtrai, en forçant un arrêt de Bolat sur une incursion dans la surface depuis le côté gauche (12e). La rencontre a basculé avec le carton rouge récolté par Gueye (26e), pour un coup direct sur Perdichizzi dans une phase a priori anodine. Réduits à dix, les Courtraisiens ont dû s'appuyer sur Ilic pour stopper une tentative de Madsen (29e) mais ont failli ouvrir le score via Messaoudi sur phase arrêtée, esseulé au deuxième poteau mais contré par Bolat (43e). À la reprise, Westerlo a pris les commandes lorsque Madsen a pénétré depuis le milieu de terrain pour frapper, propulsant le rebond sous la barre transversale d'Ilic (0-1, 48e). Courtrai n'était pas vaincu pour autant, et Keita a bien failli surprendre Bolat sur un coup franc lointain qui a terminé sur le poteau, alors que le portier s'était aventuré loin des cages (62e). Après un nouvel arrêt déterminant de Bolat sur une tête à bout portant de Watanabe (63e), Westerlo a doublé son avance grâce à Nene, à la conclusion d'un contre rapidement mené par Madsen (0-2, 83e), assurant définitivement les trois points aux visiteurs. Au classement, Westerlo grappille quelques positions, désormais 6e avec 22 points. Courtrai descend à la dernière place, avec seulement 11 points à égalité avec Seraing, Ostende et Zulte Waregem. (Belga)