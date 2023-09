Kevin Mirallas met un terme à sa carrière

Formé au Standard et à Lille, l'ancien Diable Rouge avait débuté son parcours chez les professionnels à Lille (2004-2008). Il a ensuite évolué à Saint-Étienne (2008-2010) puis à l'Olympiacos (2010-2012) avant d'exploser à Everton. Après cinq saisons convaincantes, il a fait son retour à l'Olympiacos (2017-2018) en prêt avant d'enchaîner avec un nouveau prêt, à la Fiorentina (2018-2019). Il a ensuite rejoint la Belgique et l'Antwerp (2019-2020) avant d'évoluer en Turquie, à Gaziantep (2020-2021), pusi l'année dernière à Moreirense au Portugal et à l'AEL Limassol à Chypre.

Soixante fois international et buteur à dix reprises depuis 2007 avec les Diables, Mirallas n'a plus joué pour l'équipe belge depuis mars 2018. De la partie à la Coupe du monde 2014 au Brésil, il n'avait ensuite pas été repris pour l'Euro 2016 et le Mondial 2018 en Russie.