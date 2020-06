L'Assemblée générale de la Pro League à nouveau reportée

L'Assemblée générale de la Pro League a été reportée au mardi 7 juillet. La Pro League attend le verdict de l'Autorité belge de la concurrence, qui pourrait mener à un changement de la formule du championnat. La Pro League l'a annoncé vendredi dans un communiqué.

L'Assemblée générale était initialement planifiée le 12 juin, mais elle a été reportée au 29 juin à la demande du K11, l'assemblée officieuse des onze petits clubs de D1A. En raison de différentes procédures en cours, l'incertitude règne autour de la saison 2019/2020.

C'est pourquoi le K11 a demandé un report jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté juridique. La Pro League avait accepté la requête, choisissant le 2 juillet comme date. Entre-temps, il est apparu que l'Autorité belge de la concurrence rendra fin de semaine prochaine son verdict au sujet de la plainte déposée par l'actionnaire principal de Waasland-Beveren. Les Waeslandiens, relégués suite à la décision du 15 mai d'arrêter le championnat, essaient d'échapper à la relégation de cette manière.

L'auditeur de l'Autorité de la concurrence estime, dans son rapport, que la relégation est une violation du droit de la concurrence et est donc illégale. Le scenario d'une D1A à 18 clubs, que la Pro League elle-même envisageait sérieusement, gagne également de plus en plus de soutien parmi les clubs. La Pro League estime donc que cela vaut la peine d'attendre le verdict de l'Autorité de la concurrence.

Si le format adopté pour la saison prochaine, avec 16 équipes et des playoffs raccourcis, devait être annulé, il faudrait réagir rapidement. Raison pour laquelle l'Assemblée générale a été reportée à après le verdict. Cela signifie aussi qu'il faudra attendre encore un peu avant les élections statutaires du conseil d'administration, dans lesquelles huit sièges sur dix sont en jeu.