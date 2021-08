Le successeur de Mehdi Bayat à la tête de l'Union belge de football sera connu très prochainement

Le Conseil d'administration de l'Union royale belge de football (URBSFA) se réunira lundi matin, entre autres pour pourvoir le poste vacant de président. Robert Huygens, qui remplit la fonction à titre intérimaire depuis fin mai, sera probablement nommé pour un mandat d'un an jusqu'en juin 2022.

Fin mai, Mehdi Bayat a annoncé son retrait de la présidence de l'association après deux ans. L'homme fort du Sporting Charleroi, qui a repris le flambeau de Gérard Linard en 2019, a préféré consacrer son temps au développement de son propre club professionnel. Huygens a pris la relève jusqu'à la fin du mois d'août, date à laquelle le conseil d'administration doit choisir un nouveau président.

Mais sa nomination intérimaire pourrait devenir permanente dès lundi. La semaine dernière encore, Paul Van den Bulck était présenté comme le favori pour présider l'UB. L'avocat bruxellois n'a été nommé qu'en juin comme l'un des deux nouveaux membres indépendants du conseil d'administration et a fait depuis une bonne impression, diplomatique et sereine.

L'idée selon laquelle il est préférable pour un président fédéral de n'avoir aucun lien avec le football amateur et professionnel étant répandue depuis un certain temps, Van den Bulck semblait être sur la voie du sommet du football belge. La Pro League, en particulier, y a vu un intérêt. Mais il faut avoir exercé un mandat d'au moins un an avant de pouvoir se présenter aux élections.

De plus, comme le soutien à Michael Verschueren du RSCA pour devenir président est faible, la Pro League n'a plus de candidat. Les trois autres administrateurs qui ont reçu un mandat au sein du CA via la Pro League (Michel Louwagie, Bruno Venanzi et Peter Willems) ne sont pas candidats à la présidence. Verschueren souhaite devenir vice-président.

Et donc, Huygens, 73 ans, entre à nouveau en scène. Le management de l'URBSFA proposera de le nommer pour un mandat d'une saison, jusqu'à la mi-2022. Un compromis sur lequel les amateurs et les professionnels du football peuvent s'entendre. En principe, Paul Van den Bulck présentera sa candidature l'année prochaine.

Huygens n'est pas connu du grand public, mais au sein de la fédération de football, il est présent depuis des décennies. Actuellement, il est membre du conseil d'administration. Auparavant, il a étét président de la province de Flandre orientale au sein de l'aile flamande et membre du comité exécutif.