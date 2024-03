La CBAS décide que le match Malines/Club Bruges ne sera pas non plus rejoué

Le Club Bruges voulait faire rejouer la rencontre disputée le 10 décembre dernier (0-0) à cause d'un but refusé à tort. Igor Thiago avait marqué un but, immédiatement refusé par le juge de ligne et l'arbitre. Le VAR n'était pas intervenu, car il n'avait pas vu Sandy Walsh, qui maintenait le Brugeois en jeu, et n'avait pas tracé de ligne.

Les Brugeois avaient déjà été refoulés par le Conseil disciplinaire de l'Union belge et la Commission d'évocation.