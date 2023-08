La Gantoise engage le milieu israélien Omri Gandelman pour 4 saisons

Gandelman a débuté sa carrière au Maccabi Netanya, il y a 3 ans. Il y a disputé un total de 110 rencontres en première division israélienne, inscrivant 11 buts.

"Omri a grandi dans une vraie famille de sportifs", a confié son père Schmuel, présent lors de la signature du joueur vendredi à Gand. "Il prend sa nutrition et son entrainement très au sérieux. En tant que footballeur, c'est un leader et un gagnant. Omri aime donner confiance à ses coéquipiers. Il a toujours été capitaine depuis son plus jeune âge".