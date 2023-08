La Gantoise prête Giorgi Chakvetadze à Watford

Chakvetadze (23 ans) était arrivé à la mi-2017 à Gand depuis le Dinamo Tbilisi dans sa Géorgie natale. Il avait notamment inscrit 5 buts et donné 4 assists lors de la saison 2018-2019, mais son parcours a ensuite été jalonné de plusieurs blessures, ce qui l'a fait reculer au second plan.

Il a été prêté depuis janvier 2022, d'abord à Hambourg en deuxième division allemande pour six mois, puis au Slovan Bratislava en Slovaquie la saison dernière, avec qui il a joué 47 matches, inscrit 1 but et distribué 9 passes décisives. En 16 sélections avec la Géorgie, le milieu offensif a marqué 7 buts.