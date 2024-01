La Gantoise recrute l'attaquant suédois Momodou Lamin Sonko

Sonko, 18 ans, a été formé en partie à Häcken où il a fait ses débuts professionnels en octobre 2022. Au total, il a inscrit 14 buts et distillé 8 assists en 44 rencontres sous le maillot du club suédois. Cette saison, il s'est aussi illustré sur la scène européenne avec 1 but marqué lors de la phase de poules de l'Europa League. Il avait également marqué lors des barrages de l'Europa League et des qualifications pour la Ligue des Champions.

Le Suédois vient renforcer un secteur offensif gantois qui a perdu deux pions majeurs cet hiver. Les Buffalos ont vendu Malick Fofana et Gift Orban à l'Olympique Lyonnais en France. Il est la quatrième recrue de La Gantoise dans ce mercato hivernal après Daniel Schmidt, Daisuke Yokota et Franck Surdez.