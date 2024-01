La Gantoise se renforce avec le Japonais Daisuke Yokota, qui arrive de Pologne

Yokota avait découvert le football européen à 18 ans, dans les équipes de jeunes des clubs allemands du FSV Francfort et de Carl Zeiss Jena. Il a ensuite transité par la Lettonie et Valmiera FC, où il a inscrit 8 buts et donné 12 assists en 61 matches, conquérant un titre national en 2022. Ses prestations lui ont valu un transfert en Pologne en février 2023, où il a brillé en ce début de saison avec 7 buts en 18 rencontres de championnat.

"Je suis très heureux de signer pour La Gantoise. C'est un club de haut niveau, et une opportunité fantastique que je veux saisir des deux mains", a réagi Yokota sur le site de l'équipe. "J'ai hâte de porter ce nouveau maillot. Je veux également remercier mon ancien club et ses supporters pour les beaux moments que j'y ai vécus."