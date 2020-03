La Pro League ne fixe aucune date de reprise mais acte l'attribution des droits médias

Toute décision concernant une éventuelle reprise du championnat de Belgique de football "est encore prématurée", a estimé mercredi le Conseil d'administration de la Pro League, qui a par ailleurs acté à l'unanimité la nouvelle clé de répartition pour les droits médias couvrant la période 2020-2024, attribué définitivement à Eleven Sports.

Le Conseil d'administration de la Pro League, qui réunit les 24 clubs professionnels de Belgique, a tenu mercredi sa réunion hebdomadaire par 'conference call'.

Les conséquences de la crise relative au coronavirus ont été évoquées. Parmi elles, la reprise du championnat, suspendu depuis la mi-mars. "Dans les circonstances actuelles, toute décision est encore prématurée", a indiqué la Pro League dans un communiqué. "Le Conseil d'administration et le management analysent les options possibles dans l'intérêt du football belge et de ses partenaires, mais avec comme priorité absolue l'intérêt général et la santé publique."

Le Conseil d'administration a également abordé la question du chômage temporaire dans les clubs professionnels. Ces derniers jours, des clubs comme Anderlecht ou le Standard ont mis leurs personnel en chômage "technique" ou "temporaire". "La recommandation qui a été formulée est que les clubs ne doivent pas appliquer le régime de chômage temporaire pour les joueurs, sauf pour des raisons économiques urgentes", précise la Pro League. "Toutefois, si les clubs sont contraints d'appliquer le chômage temporaire pour les joueurs, la Pro League recommande aux clubs de le faire de manière collective pour tous les joueurs et de ne pas recourir à la sécurité sociale."

La réunion de mercredi a débuté en actant l'approbation unanime, par les 24 clubs, de la nouvelle clé de répartition. "L'attribution collective des droits médias pour la période 2020-2024 à Eleven Sports est donc définitive", se réjouit la Pro League. Le 18 mars, l'Antwerp avait finalement accepté de rejoindre les autres clubs dans la vente collective des droits à Eleven Sports. Dans le nouvel accord, les clubs du K11 qui se qualifient pour les playoffs 1 seront davantage récompensés financièrement.