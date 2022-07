La Pro League retient son souffle: un club aurait tenté de s'offrir Luis Suarez

La Pro League a-t-elle frôlé une affaire en or ? Libre de tout contrat, Luis Suarez se cherche une solution pour jouer régulièrement en vue de la Coupe du Monde au Qatar, qu'il veut absolument disputer cet hiver. Parmi les prétendants, sont cités des clubs européens, comme l'AC Monza et l'Atalanta, mais aussi une formation américaine avec l'Inter Miami et le River Plate, qui évolue en Argentine.

Mais Tayc Sport a révélé hier qu'un club belge avait aussi envisagé de le recruter. L'ancien du Barça aurait ainsi été suivi et pisté sérieusement par une formation de notre compétition, plus que probablement le Club de Bruges. Après vérification, il apparaît que le nom de Suarez figurait tout au mieux dans une liste de profils offensifs potentiels, mais qu'aucune offre n'a été formulée.

Son arrivée aurait été une véritable secousse pour le football belge, qui n'a que rarement compté de tels joueurs sur ses pelouses.