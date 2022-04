La série continue: Anderlecht décroche son 5e titre de champion d'affilée

Le titre de champion de Belgique de football féminin est revenu au RSC Anderlecht Women mercredi soir. Les joueuses de Johan Walem, qui quittera son poste de coach à la fin de la saison, se sont imposées 0-1 dans le match au sommet des playoffs 1 sur le terrain de Oud Heverlee Louvain.

La Roumaine Stefanie Vatafu a trouvé l'ouverture dès la 16e minute.

Anderlecht, qui n'avait besoin que d'un point pour être sacré, aligne un cinquième titre national consécutif et pourrait réaliser le doublé le 14 mai à l'occasion de la finale de la Coupe qui l'opposera au Standard.

Dans l'autre match de ces playoffs pour le titre, le Standard et Genk, qui a terminé à neuf, ont partagé les points 1-1.

Au classement, Anderlecht compte 41 points avant son dernier match le 7 mai au Club de Bruges. OHL est deuxième avec 30 unités et doit encore disputer deux rencontres. Le Standard est 3e (26 pts) et a encore deux matchs à son programme. Genk compte 24 points, mais n'a plus qu'un duel à jouer. Bruges est 5e avec 20 points (2 matchs au programme).