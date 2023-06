L'Allemand Alexander Kynass, 34 ans, est le nouvel entraîneur des gardiens de but de la KAS Eupen, a annoncé vendredi le club de Jupiler Pro League.

Diplômé en tant qu'entraîneur des gardiens, il arrive du centre de performance du FC Cologne et était récemment coordinateur des gardiens au centre de formation et entraîneur des gardiens des équipes U17 et U19.