L'Antwerp domine logiquement Courtrai et jouera les playoffs 1

En déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge Courtrai, l'Antwerp n'a pas tremblé et s'est imposé 0-1 lors de la 29e journée de Jupiler Pro League, l'avant-dernière de la phase régulière, au stade des Éperons d'Or samedi. Le champion en titre s'est assuré une place dans le top 6 et disputera donc les playoffs pour le titre.

Le Great Old a pris l'ascendant dans le jeu dès les premières minutes et a mis la pression sur les buts de Lucas Pirard, en manquant toutefois de précision, à l'image d'une frappe de Toby Alderweireld largement au-dessus sur corner (24e). À la demi-heure de jeu, Chidera Ejuke a bien combiné à droite avec Jacob Ondrejka et a trouvé George Ilenikhena au point de pénalty. Le Français a battu Pirard d'une touche en puissance pour l'ouverture du score (32e). Les Anversois ont continué de contrôler le rythme du match et Alderweireld, de la tête, a alerté Pirard juste avant la pause (45e+1).

En seconde période, Courtrai a semblé impuissant face à des Anversois qui n'ont pas levé le pied. Ondrejka a obligé Pirard à deux beaux arrêts (57e, 61e) depuis la gauche et Alderweireld a placé une nouvelle tête sur la barre transversale (63e). Ondrejka a enfin vu le but du break annulé par l'arbitrage vidéo pour un contrôle de la main (77e) et le score n'a plus évolué ensuite.