L'Antwerp face au vainqueur d'AEK Athènes - Dinamo Zagreb en barrages

Versé dans la "voie des champions", le Great Old n'était pas tête de série pour ce tirage au sort, qui a reservé un adversaire grec ou croate aux champions de Belgique. L'AEK Athènes et le Dinamo Zagreb doivent s'affronter au troisième tour de qualification (aller ce mardi 8 août en Grèce, retour le mardi 15 août.

Les barrages aller auront lieu les 22 et 23 août et les retour les 29 et 30 août. En cas de victoire, l'Antwerp rejoindra les poules de la Ligue des Champions. En cas de défaite, les Anversois seront reversés dans les groupes de l'Europa League.