L'Antwerp reçoit Genk pour la 1re place, l'Union à Bruges pour se relancer

La 2e journée des Champions Playoffs du championnat de Belgique de football débutera samedi (18h15) par le duel entre le FC Bruges et l'Union Saint-Gilloise.

Après avoir débuté ces playoffs I avec le même nombre de points que le leader Genk, l'Union a raté son entrée en matière en s'inclinant mercredi au Parc Duden face à l'Antwerp (0-2). Les Bruxellois, désormais 3e avec 38 points, tenteront de redresser la barre sur la pelouse d'un club brugeois, 4e avec 30 points, qui ne conservera pas son titre mais qui aura un rôle d'arbitre dans ce mini-championnat.

Galvanisé par sa victoire en Coupe dimanche et son succès à l'Union mercredi, l'Antwerp recevra Genk dimanche (18h30) avec l'ambition de déloger les Limbourgeois de la 1e place. Genk compte actuellement 41 points, 2 de plus que le Great Old, qui rêve de doublé après avoir soulevé la Coupe dimanche.