L'Antwerp s'impose face à un Courtrai expérimental

Bien que dominateur, l'Antwerp s'est imposé 1-0 face à Courtrai lors de la 33e journée du championnat. L'unique but a été inscrit par Arbnor Muja (71e). Ce résultat n'a pas eu d'incidence sur le classement puisque l'Antwerp est assuré du top 4 (69 points, 3e) et Courtrai du maintien (31 points, 14e).

A l'Antwerp, Mark van Bommel n'a apporté qu'un changement au onze vainqueur du Cercle Bruges avec Gyrano Kerk à la place de Michel-Ange Balikwisha. Chez les Kerels, Bernd Storck n'a pas fait dans la demi-mesure après le partage 0-0 avec Eupen. Le coach allemand a titularisé sept joueurs différents: Christalino Atemona, Oleksi Sych, Stjepan Loncar, Martin Regali, Massimo Bruno, Dylan Mbayo et Habib Gueye. La rencontre a débuté par une surprise puisque l'arbitre désigné, Alexandre Boucaut, a été remplacé par Jan Boterberg, initialement prévu au VAR.

Avec son équipe expérimentale, Courtrai a payé son manque d'automatismes et ne parvenait pas à garder le ballon d'autant que l'Antwerp exerçait une forte pression. Les Anversois sont d'ailleurs passés près du but d'ouverture sur un tir de Ritchie de Laet dévié par Tsuyoshi Watanabe (22e). Le Japonais a été le cauchemar des Anversois en stoppant une action de Muja (21e) et après avoir sauvé sur la ligne une nouvelle frappe de De Laet (26e), il a encore préservé son équipe grâce à un tacle parfaitement synchronisé sur un tir de Kerk (44e).