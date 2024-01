Le Brugeois Faitout Maouassa rappelé de son prêt à Lens pour signer à Grenade

Le RC Lens a annoncé mettre fin au prêt de Faitout Maouassa, jeudi sur X (anciennement Twitter). Le défenseur français de 25 ans, dont le prêt était prévu pour l'intégralité de la saison, quitte donc le Nord de la France et rejoint Grenade, en Espagne.

Maouassa n'a joué que quatre matches avec l'équipe première des Sang et Or, actuellement 8e de Ligue 1. Le vice-champion de France a également terminé 3e de son groupe de Ligue des Champions et disputera les barrages d'Europa League face à Fribourg.

Formé à l'AS Nancy-Lorraine, Maouassa est arrivé à Bruges à l'été 2021 mais ne s'y est jamais imposé (9 matches). Il avait été prêté lors de la saison 2022-2023 à Montpellier où il avait disputé 34 rencontres pour cinq buts et autant de passes décisives. Il prend désormais la route de La Liga, dans le club qui occupe actuellement la 19e place du classement.