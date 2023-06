Le calendrier 2023-2024 dévoilé ce jeudi à l'Atomium

Moins de deux jours après la fin de la saison de football et le dernier match des Diables Rouges en Estonie mardi soir, la Pro League va révéler ce jeudi le calendrier des premières journées de la prochaine saison 2023/2024 de la Jupiler Pro League, de la Challenger Pro League et de la Lotto Super League féminine. L'événement se tiendra à midi à l'Atomium de Bruxelles.

Le format des deux divisions masculines majeures évolue. La Jupiler Pro League (JPL) retrouve 16 équipes, après trois saisons à 18 équipes. À l'issue de la phase classique longue de 30 journées, les six premiers (et non plus les quatre premiers) disputeront des Champions' play-offs pour le titre et les places européennes. Les clubs classés de 7 à 12 seront engagés dans les Europe play-offs. Le vainqueur jouera un match de barrage (un seul match) chez le 4e des Champions' play-offs avec comme enjeu le dernier ticket européen. Les points seront toujours divisés par deux pour aborder ces deux tours finaux.

Les quatre derniers clubs classés, de 13 à 16, joueront les Relegation play-offs sans division des points par deux. Les deux derniers seront envoyés en Challenger Pro League. Le vainqueur se maintient et le deuxième jouera un barrage supplémentaire pour tenter de se maintenir.