(Belga) Louis Torres a été prêté jusqu'au terme de la saison par le Cercle Bruges à Rodez, club de deuxième division française. Le Cercle l'a annoncé mardi soir.

Torres, un latéral français de 21 ans, était arrivé l'été dernier en provenance de Monaco. Auteur du but victorieux contre Anderlecht, il a disputé 10 rencontres en championnat, mais n'a plus joué depuis le 9 octobre. Rodez est 18e, sur 20, et relégable en Ligue 2. (Belga)