Le Cercle de Bruges obtient le prêt d'un nouveau joueur de Monaco

Le Cercle de Bruges a obtenu le prêt de l'attaquant Malamine Efekele de Monaco jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club belge affilié aux Monégasques mercredi sur son site internet. Efekele est la troisième recrue du club de Ligue 1 chez les Verts et noirs, après Félix Lemaréchal et Jordan Semedo. Il portera le numéro de maillot 7.

"Le profil de Malamine est celui d'un athlète de haut niveau", a déclaré Rembert Vromant, directeur technique du Cercle de Bruges, à propos du Français de 19 ans. "Il possède une excellente vitesse aussi bien sur courte que sur longue distance et peut être utilisé dans différentes positions à l'avant. Nous sommes convaincus que sa mentalité de vainqueur aidera le groupe à obtenir des résultats".

Efekele est la quatrième recrue hivernale d'un Cercle septième de la Jupiler Pro League et toujours en quête d'une place en playoffs 1. Le club s'est déjà renforcé avec les milieux de terrain Noah De Ridder (Jong AA Gent) et Erick (Fluminense) et l'attaquant Felipe Augusto (Corinthians).