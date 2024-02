Le Cercle et le Club se quittent sur un partage dans le derby brugeois

Le Cercle et le Club se sont quittés dos-à-dos (1-1) dans le derby brugeois pour la 26e journée de championnat dimanche. Au classement, le Club reste 3e avec 45 points, cinq de plus que le Cercle qui occupe toujours la 5e place.

Le Cercle a été le premier à se montrer dangereux. Alan Minda a glissé involontairement le cuir à Kevin Denkey mais le meilleur artificier du championnat a buté sur Simon Mignolet (10e). Le Club a ensuite répondu via Igor Thiago mais le futur attaquant de Brentford a envoyé le ballon dans les nuages devant Warleson (19e).

La fin de la première période a davantage été marquée par de nombreux duels et les deux gardiens n'ont plus été inquiétés. La seconde période a débuté sur les mêmes bases jusqu'à une tête de Bjorn Meijer repoussée par Warleson dans les pieds de Minda. L'attaquant du Cercle est alors parti seul depuis son grand rectangle. Pas attaqué par trois défenseurs du Club, il a terminé sa course de 90 mètres par une frappe qui a trompé Mignolet (60e, 1-0).