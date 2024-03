Le championnat entre dans sa dernière ligne droite avec le début des playoffs

Juste avant ce duel, un derby brugeois entre le Cercle (5e, 24 points) et le Club (4e, 26 points) est au programme à 13h30. Le Club s'est séparé de Ronny Deila juste après la fin de la phase classique et disputera les playoffs sous les ordres de Nicky Hayen, l'entraîneur du Club NXT.

Les Champions Playoffs débutent samedi (20h45) avec le duel entre Anderlecht, deuxième avec 32 points, et l'Antwerp, troisième avec 26 points. Les Mauve et Blanc ont un beau coup à jouer: en battant le champion en titre, ils reviendraient déjà à la hauteur de l'Union. Les Saint-Gillois entament les playoffs lundi (18h30) par un déplacement à Genk, soit la dernière équipe à les avoir battus, le 16 septembre lors de la 7e journée. Depuis lors, les troupes d'Alexander Blessin ont enchaîné 23 matchs sans défaite.

Les Europe Playoffs commenceront vendredi (20h45) avec le duel entre La Gantoise et le Standard. Les Gantois, qui ont manqué de peu les Champions Playoffs, partiront en pole position de ce mini-championnat avec 24 points, les Liégeois sont quatrièmes avec 17 unités.

Samedi (18h15), place aux retrouvailles entre Malines (2e, 23 points) et Oud-Heverlee Louvain (5e, 15 points). Lors de la dernière journée de la phase classique, le but tardif de Nachon Nsingi a assuré le maintien des Louvanistes et condamné les Malinois aux Europe Playoffs.

Après la fin de match polémique contre Genk qui a mené au licenciement de l'entraîneur Rik De Mil, Westerlo (6e, 15 points) se rendra à Saint-Trond (3e, 20 points) dimanche (18h30).