Le Club Bruges dépose plainte auprès du département arbitrage après le match à Malines

Le Club se réfère au but annulé par l'arbitre Nicolas Laforge à Thiago la 72e minute pour un hors-jeu et pour lequel l'assistant vidéo (VAR) n'est pas intervenu afin de corriger la décision. Sur X, le département de l'arbitrage professionnel a reconnu "une erreur humaine du VAR" qui aurait dû intervenir. "Le but a été refusé à tort", avait conclu le PRD dimanche.

"Non seulement dans l'intérêt du Club Bruges, mais aussi dans l'intérêt de la professionnalisation du football belge, il semble important pour le Club que cette erreur ne reste pas sans conséquence", ont expliqué les Blauw en Zwart dans un communiqué. "Le Club peut accepter qu'une erreur humaine se produise sur le terrain. Dans ce cas, on ne peut cependant pas parler d'une erreur humaine, mais d'une faute professionnelle et technique. Le VAR a été créé pour éliminer l'erreur humaine du jeu dans les phases déterminantes du match, via l'aide de moyens techniques. Quand le VAR commet une telle erreur déterminante pour le match, qui n'est pas sujette à interprétation, cela doit être considéré comme une faute technique et professionnelle et, si nécessaire, le match doit être rejoué."