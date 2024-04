Le Club Bruges tient son premier transfert estival: l'international suisse Ardon Jashari

Passé par le centre de formation du club suisse, Jashari a été intégré au noyau A en janvier 2022 et a depuis disputé 93 matches avec neuf buts et 11 passes décisives à la clé. International chez les jeunes, il a fait ses débuts avec la Nati en septembre 2022, puis contre le Portugal de Cristiano Ronaldo un mois et demi plus tard.

Le FC Lucerne est actuellement septième du championnat suisse. A Bruges, Jashari évoluera au milieu de terrain avec Eder Balanta, Raphael Onyedika, Hugo Vetlesen et Casper Nielsen.